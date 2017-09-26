中華電與思科簽署合作備忘錄 搶攻物聯網商機

2017-09-26 20:38

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信與思科今（26）日宣布雙方正式簽署合作備忘錄，在網路新技術（SDN/NFV、WiFi）、資料中心、資安、協作及物聯網與智慧城市解決方案等領域擴大交流與合作，提供政府、企業客戶更優質的創新方案。

今（2017）年3月中華電信成為台灣第一家取得「思科金牌認證」的電信級合作夥伴，在企業網路、資安、協作、數據中心虛擬化等領域，提供企業客戶創新整合方案，雙方計畫在原有成功合作的基礎上，持續深化網路與資通訊前瞻新技術的探討，提升雙方在整體電信產業的價值。

思科全球副總裁暨台灣、香港及澳門董事總經理招卓敏表示，思科和中華電信在過往長期維持著非常密切的合作關係，在既有「思科金牌認證」的電信級合作夥伴的基礎下，也期望未來能與中華電信更緊密地合作，提供高品質的服務及體驗，協助客戶及台灣各產業進行數位轉型，幫助台灣實現智慧島嶼的目標。

中華電信林國豐執行副總表示，本合作案藉由引進思科國外前瞻新技術，透過定期或不定期舉辦技術交流會議，並針對市場需求，快速發展可能的新商業模式，期待帶給國內物聯網產業與智慧城市新的契機與發展。

近2年，思科與中華電信在新一代網路技術及其應用等多項相關議題進行合作交流，包括：SDN/NFV技術應用案例、共同制訂靈活的通用規格、探討如何運用SDN/NFV技術降低電信網路營運成本及尋求新的加值應用需求與可能性等。