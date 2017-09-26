睽違8年 塑膠地板大廠美喆拿回日本訂單

2017-09-26 19:11

〔記者楊雅民／台北報導〕睽違8年，塑膠地板大廠美喆（8466）花了8個月時間，重新拿回日本前3大建材業者訂單，並於8月量產出貨，佈局2020年東京奧運商機。

美喆董事長陳本源表示，美喆8年前曾經做過日本生意，後來因為歐洲市場成長太快，產能供應不及，便先放棄日本市場。

由於歐洲市場營收高占美喆總營收比重已達6成、美國占2成，為了分散市場風險，美喆這2年積極開發日本及中國市場，希望3年內歐洲市場營收比重能降低。

今年上半年重新拿回日本前3大建材業者訂單，下半年至明年上半年可掌握訂單金額達台幣5000~6000萬元，同時已因應日本客戶要求，開發完成「抗菸蒂塑膠地板」，將瞄準2020東京奧運商機。

中國市場則與萬科地產集團策略聯盟，萬科已標下中國廈門、濟南及杭州等地共享住宅案，至2018年底前，對美喆的總採購金額達人民幣6000萬元。

陳本源說，美喆去年在中國市場營收達人民幣約2700萬元，今年則可望倍增至人民幣逾5000萬元，2018年可望再成長1倍，營收比重則可望攀升至13%。

美喆今年並已在全中國佈建6個銷售據點，上海設計中心亦將在年底落成，公司將建置達3000平方米、儲存量約350個貨櫃的智能自動化倉儲中心，期降低成本並提高出貨效率，預計明年完成。

歐洲與北美市場部份，歐洲地區的銷售表現今年已出現明確反彈，從市場的接受度與訂單成長幅度來看，明年亦可望持續增溫，北美市場則仍保持穩健成長。