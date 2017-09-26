張錫：要刺激台股基金回溫 須下猛藥

投信投顧公會理事長張錫今天說，台股在萬點之上，但台股基金規模卻僅剩下1778億元。示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-26 18:12

〔記者廖千瑩／台北報導〕投信投顧公會理事長張錫今天說，台股在萬點之上，但台股基金規模卻僅剩下1778億元，要刺激台股基金規模回溫，必須要下猛藥，透過台版TISA案，才能把台股基金規模快速拉高。

投信投顧公會規劃的台版TISA，也就是投資人若投資台股基金（台股須占基金規模6成以上），一年給予2.4萬元的免稅額，但前提是資金投入5年不得贖回，否則要補回稅款。

投信投顧公會繼日前舉辦精選台股基金優惠活動後，今天舉辦全國大專院校基金投資模擬競賽，希望鼓勵年輕學子藉由模擬競賽體驗基金操作，並邀請多位知名資產管理公司投資長擔任業界導師，親身指導學生資產配置的實務經驗。

不過值得注意的是，台股基金規模2007年還在5200億元，之後一路急縮，至今年8月底剩下1778億元，張錫也規劃透過台版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）方案，來快速拉高台股基金規模。這部份進度如何？張錫說，一直在爭取，要等財政部推動稅改第一階段後再研究把TISA放入，希望力拼明年能上路。

張錫說，台股有很多基本面良好的中小型股，但沒有成交量，因此要養大台灣的中小型企業，台股基金扮演很重要的角色。外資是不會投資1億元以下市值的公司，因此，政府要協助中小企業壯大，必須讓資本市場的籌資管道更便捷。