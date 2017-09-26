亞銀維持成長預估不變 警告Fed緊縮可能帶來風險

2017-09-26 16:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕亞銀（ADB）發布最新「2017年亞洲發展展望」報告，維持今明兩年亞洲開發中國家成長預估5.9%和5.8%不變，主要因為全球貿易復甦、主要工業國家經濟穩健擴張、中國經濟前景好轉，但警告美國聯準會（Fed）開始緊縮貨幣政策可能帶來風險。

亞銀首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）表示：「在全球貿易復甦和中國強勁成長的帶動下，亞洲開發中國家的成長前景有所好轉，應充分利用良好的短期經濟前景，實施有力於增強生產力的改革，對亟需的基礎建設進行投資，並維持良好的總體經濟管理，進而提高長期成長潛力。」

亞銀估：今明兩年台灣成長2%和2.2%

亞銀維持中國今明兩年成長預估6.7%和6.4%不變，亦維持台灣今明兩年成長預估2%和2.2%不變，但將印度今明兩年成長預估由7.4%降至7%、7.6%降至7.4%，主要因為廢除舊幣政策新稅制實施，削弱消費支出和商業投資。但亞銀調高東南亞今明兩年成長預估，由4.8%調高至5%、5%調高至5.1%，主要受益於新加坡和馬來西亞的出口成長。

亞銀指出，亞洲開發中國家面臨的潛在風險包括潛在的資本外流和Fed調高借貸成本。報告指出：「由於很多亞洲經濟體的長期利率與美國連動，決策人士必須進一步增強財政狀況，監督債務水平和資產價格。」

亞銀表示，印尼、馬來西亞、泰國和台灣可能受益於增加的寬鬆貨幣政策，但增強的通膨壓力可能使菲律賓和南韓推出刺激措施的可能性變的較不明確。