股、匯雙殺 新台幣收30.216元

2017-09-26 16:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙殺行情，台股表現持續疲弱，新台幣匯率亦開低走低，終場以30.216元兌1美元作收，創1個月新低，貶值4.4分，並結束連續2個交易日升值走勢。

外匯交易員表示，在主要亞洲貨幣偏弱，以及外商銀行買匯帶動下，新台幣轉往貶值方向前進，而出口商順勢進場拋售美元，限縮部分匯價貶幅，不過，匯市量能也進一步放大，台北及元太外匯經紀公司總成交量為8.28億美元。

新台幣今以30.230元開出，最高30.180元、最低30.240元，終場收30.216元。