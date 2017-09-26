TIFE2017展示智慧型紡織應用 爭食百億美元商機

若織物感應到滲液，床頭右上角的小紅燈會亮起。（記者陳柔蓁攝）

2017-09-26 15:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕2017年紡織科技國際論壇暨研發成果展（Textile International Forum and Exhibition 2017，TIFE2017）今、明（26、27）兩日在台大醫院國際會議中心盛大舉辦，今年大會主題為「智慧創新 綠色循環-Intelligent Innovation and Green Circular Economy」，有多個論壇並展示智慧型紡織應用。

全球人口高齡化與智慧醫療服務興起，據研調機構Markets & Markets對於穿戴醫材市場的預測，產值將從2016年的53億美元，至2021年將成長至121.4億美元。

現場展示居家照護部分，由紡織綜合所技轉潤泰，結合全台心跳帶大廠萬九科技股份有限公司，共同投入銀髮族專用居家照護智慧衣，潤泰銀髮智慧衣已於Corpo X官網販售。潤泰的銀髮族智慧衣採用紡織綜合所最新的機能高感度織物感測技術，讓該款銀髮族智慧衣僅需貼身不緊身的穿著方式，就像一般內著服飾，即可穩定量測靜態活動下的心跳數值。潤泰也將此系統導入集團旗下的書田醫院。

醫院服務的部分，依秀傳醫院的營運經驗，紡織綜合所與美維科技共同開發的尿濕偵測智慧床單採用織物感測技術，透過纖維布局與電子偵測模組技術，成功與美維科技的智慧床系統連結，4c.c的滲液僅需3至4秒內即可靈敏的感應到尿濕，並通知照護人員更換床單，讓患者的住院品質智慧升級。

科技復健的部分，紡織綜合所與三軍總醫院復健科醫師合作，將運動智慧衣導入復健科的心臟復健患者，透過紡織綜合所的復健智慧衣及運動處方APP，讓復健患者可在家自主運動管理，就如同有一虛擬醫生與治療師在旁協助運動治療，借此期望能加速患者的復原速度，並期藉此減少健保負擔。

機能衣則有新的物理性突破，現階段多數機能材料僅能被動提供「發熱」或「涼感」的單向機能（如：發熱衣、涼感衣），進一步升級為「動態溫濕度調節」的雙向機能需求，紡織綜合所因應消費者對「動態調節」的更高期待，首創「環境反應智能材料」，這種嶄新的紡織新素材應用於紡織品可因人體與汗水的接觸，變成「會開關的織物」，讓穿者在運動進行的過程中，遇濕則將衣物上設計的小織片如窗戶般的打開，達到通氣涼爽的效果。反之，當不流汗時，小織片會即刻感應而將小窗戶緩緩關上，達到保暖效果。