進入傳統交易旺季 Q4商辦價量可望更上層樓

商仲業者發布第三季商用不動產季報，本季商辦價格止跌回穩，租金表現則持平，預期在房市利空因素消除以及進入第四季傳統旺季，預期第四季商辦價量可望更上層樓。（記者徐義平攝）

2017-09-26 12:15

〔記者徐義平／台北報導〕商仲業者發布第三季商用不動產季報，本季商辦價格止跌回穩，租金表現則持平，預期在房市利空因素消除以及進入第四季傳統旺季，預期第四季商辦價量可望更上層樓。

根據信義全球資產統計，第三季北市商辦平均單價每坪約83.4萬元，相較前季每坪約83.3萬元，出現止跌回穩現象，至於，北市商辦租金平均單價，每坪約2123元，相較前季則是持平表現，至於北市商辦的租金收益率則回升到2.45％。

中崙大樓完工釋出 拉高商辦空置率

本季合庫中崙大樓完工釋出新增供給，空置率由前一季的6.08％，回升到6.35％，整體而言，辦公需求仍然強勁，內科廠辦部分，表現與市中心區相仿，同樣是售價盤整，租金上升的格局，內科租賃市場表現熱絡。

信義全球資產經理王維宏指出，由於房市利空因素逐漸消失，第三季買氣較去年同期明顯回升，辦公室價格不如去年那麼看空，不但市場成交量回升，預期房價修正的幅度也減少，接下來又進入傳統商辦交易的年底旺季，預估第四季價量表現可望更上層樓。租賃市場明後年供給量持續增加，短期內租金上漲力道有限，空置率也會反轉向上。

從買賣交易來看，A級以上辦公表現優於整體平均，B級辦公售價略有下跌。從商圈來看，信義世貿商圈及站前西門商圈則是表現相對強勢的商圈，售價仍有小幅上漲，每坪各約97.7萬元及69.7萬元。整體租金收益率約2.45％，變動並不明顯，租金收益率表現最佳的區域仍是站前西門商圈，約2.83％，表現最低的區域則是敦南商圈，約2.32％。