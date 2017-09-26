不畏飯店掀出售潮 宏普與三井合作開飯店

看好日客來台觀光人次逐年成長，宏普建設與日本企業三井不動產集團合作的飯店今進行開工典禮。（記者徐義平攝）

2017-09-26 11:51

〔記者徐義平／台北報導〕不擔心飯店出售潮，宏普建設與日本企業三井不動產集團合作的飯店今進行開工典禮，董事長段津華表示，看好日客來台觀光人次逐年成長，因此，與三井合作飯店，未來將採取宏普興建飯店，完工後轉租給三井不動產經營飯店與餐廳，主要鎖定來台的日本觀光客與商務客。至於，對於目前房市看法，他則表示審視樂觀，以自住需求為主，不過，未來的豪宅因供給量大，恐存有很大的議價空間。

宏普與三井合作的飯店坐落北市忠孝東路三段上，旁為板南線忠孝新生站3號出口，基地面積約450坪，預計興建地上17層、地下5層商業大樓，房間戶預計規劃300戶，合作模式為宏普興建大樓，完工後租給三井不動產，租期為20年，此飯店也是三井不動產跨入台灣市場後首間飯店，也是三井不動產的飯店體系在亞洲海外首間飯店。

段津華認為，未來房市看法相對保守，畢竟投資與置產的買氣已經消失，房市以剛需自住為主，因此，未來宏普的推案計畫會根據此需求規劃。

宏普建設副總經理游武龍指出，目前則是適時調整公司策略，未來收租型的商業設施與建案銷售比率則會各佔50%，已經持有10年的大直金泰段土地未來則朝向商場與飯店模式，不過，會先找到承租合作對象後，才會進行開工。

面房市盤整 宏普改變策略 未來商業與住宅各50%

至於，手握土地存量則未來五年無虞，尤其是持有央北約2000坪土地，更是北投士林科技園區的地主之一，等待政府配地後，才會有更進一步規劃。

段津華表示，目前房市氛圍已經轉為買方市場，尤其剛性需求民眾對於價格相當有感，因此，未來住宅規劃會以此考量重點，相對於供給大的豪宅市場未來則可能有很大的議價空間。