華新焦家大手筆投資高雄 謝金河：台灣機會來了！

華邦電昨天正式宣布投資南科高雄園區，左起為華邦電董事長焦佑鈞、高雄市長陳菊、科技部長陳良基。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-09-26 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕華邦電子董事長焦佑鈞昨天宣布，在高雄科學園區興建12吋晶圓廠的記憶體廠，總投資金額為新台幣3300億元，財信傳媒董事長謝金河對此表示，「焦家大進擊」投資高雄，代表台灣的機會來了！

昨天焦佑鈞和高雄市長陳菊，科技部長陳良基共同舉行記者會，為華邦電子投資台灣揭開序幕，謝金河今天在臉書表示，「這一幕在台灣已經很久沒有出現過了，尤其是華新焦家。」

謝金河指出，華新焦家近20年投資都集中在中國江蘇，南京尤其是大本營，許多投資人發現焦家集團股票今年全面大漲，包括華邦電子漲到近30元，連最牛皮的華新股價也漲1倍，「背後最直接的道理是焦家老師傅知道台灣的機會來了。」

他認為，華邦電子選在高雄對陳菊是很大的鼓舞，因為這幾年台灣的企業投資都在海外，台灣沒有人投資，低薪成為常態，未來小英政府最需要的是舞動企業投資台灣。

謝金河也向總統蔡英文喊話，川普為了號召製造業重返美國，高規格為鴻海董事長郭台銘召開記者會，又坐直升機幫郭台銘找地，「小英總統此時是出手的好時機！」