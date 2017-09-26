昇恆昌創辦人江松樺：大家一起為台灣努力 啟動善的循環

2017-09-26 10:18

〔記者卓怡君／台北報導〕昇恆昌免稅商店今日與台灣海洋大學一同舉辦「為同一個名字努力CSR+圓桌論壇」，近期昇恆昌打出「為同一個名字努力」形象廣告，引發極大迴響，昇恆昌免稅商店創辦人江松樺表示，為同一個名字努力（For one name）的廣告，for one name的one name就是Taiwan，希望台灣內部團結，不要對立，大家一起為台灣努力。

昇恆昌去年舉辦高達495場公益活動，號召逾1.1萬名志工投入，於2014年發表企業社會責任整體績效報告，是台灣首家通過GRI標準的百貨零售業者，更是全球第一家通過該標準認證的免稅商店。

江松樺指出，CSR企業社會責任不僅是社會公益，還要落實傳統文化「忠、孝、誠、敬」，昇恆昌一直努力把傳統文化融入企業經營，啟動善的循環，昇恆昌同時也將全力配合政府政策，包括南向、加薪等，讓大家一起為台灣努力，

昇恆昌免稅商店首度與台灣海洋大學合作，共同主辦「為同一個名字努力 2017 CSR+圓桌論壇」， 論壇中將邀請產、官、學、研各界代表，從跨領域的不同角度，進行「誠信、專業、創新、公益」等議題專題演講及分析對談，包含名導演吳念真等專家談企業經營的誠信，財政部促參司司長王秀時等貴賓談專業的重要性，及名作家劉克襄、台灣知名藝術大師蕭青陽等各領域專家談公益與創新。