9/26重要財經新聞一覽

傳蘋果指示iPhone X的零組件供應商，暫緩出貨iPhone X的部分零組件。圖為美國消費者購買iPhone 8的情形。（路透資料照）

2017-09-26 09:42

自由時報財經︰iPhone X零件出貨 傳蘋果喊停 蘋概股不支倒地

由於消費者都在期待iPhone X，導致iPhone 8的需求不旺，此外，昨天還傳出蘋果已經指示iPhone X的零組件供應商，暫緩出貨iPhone X的部分零組件，以及新版Apple Watch傳出有連線問題，使得台灣蘋概股昨天跌得鼻青臉腫。

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蘋果日報財經︰iPhone X驚傳零組件暫緩出貨

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工商時報財經︰飯店爆轉售潮！ 一日三賣

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中國時報財經︰電經濟 有賴重啟服貿談判

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經濟日報財經︰鴻海赴美設廠 下一站鎖定俄亥俄州

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