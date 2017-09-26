京城銀新任總座張日政：顧及資產品質、為股東維持良好利潤

2017-09-26 09:04

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀新任總經理張日政今日指出，京城銀已有良好的基礎，他上任後將在兼顧風險、確保資產品質的前提下，為股東維持良好的利潤。擴大資產規模、提高法定盈餘公積，則是持續努力的目標。

京城銀昨（25）日舉行董事會，通過總經理異動案，由資深副總經理張日政升任總經理，原任總經理簡世鉅則轉任子公司京城銀國際租賃董事長，相關人士案仍須獲主管機關核准，在此之前，張日政將以代理總經理身分掌理相關業務。

京城銀8月獲利表現持續成長，自結2017年8月份單月合併稅前獲利5.65億元、稅後獲利5.16億元，分別較2016年同期成長16.3%、14.4%，稅後每股盈餘（EPS） 0.45元。累計2017年前8月合併稅後獲利達37.88億元，累計稅後每股盈餘（EPS）達3.3元。

張日政今日指出，雖然京城銀資產規模不大，但資產品質佳，長期維持良好獲利，董事長戴誠志的方向明確，他上任後將在既有的軌道上，繼續發揮強項，不會參與市場的流血競爭。業務面將提高利率較高的中小企業金融放款比重、增加活存比例，調整存放款結構，為整體營運提供長期穩固的收益來源。

在提升獲利之餘，近年來京城銀也積極「拚公益」，舉辦新住民子女繪圖、健行淨山、聯合捐血等活動，希望喚起社會大眾對相關議題的關懷及重視。

張日政與京城銀董事長戴誠志為舊識，金融資歷逾30年，過去曾服務於誠泰銀行、新光銀行、新光金控，2年前加入京城銀團隊。