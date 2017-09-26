智崴飛行劇院獲選2017年歐洲地區主題樂園最佳新設備

2017-09-26 08:39

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴（5263）再傳佳績！2017年智崴在德國歐洲公園（Europa Park）開幕的飛行劇院，獲選2017年European Star Awards歐洲地區主題樂園最佳新設備獎（Europe’s Best New Ride）！

智崴表示，此獎項由德國主題樂園專業雜誌Krimes & Park Revue自2012年起舉辦，於每年主題樂園歐洲展前（European Attractions Show，EAS），針對歐洲地區主題樂園中的各樂園、各項設備裡評比後所選出。

智崴總經理歐陽志宏表示，今年6月在德國開幕的飛行劇院，是歐洲地區目前最大的飛行劇院，自開幕以來已累積破百萬的搭乘人次，可見智崴的飛行劇院在歐洲地區深受旅客們的喜愛，歐陽志宏更進一步表示，這同時也是對MIT台灣製造的一種肯定。

今年以來智崴的飛行劇院分別在西班牙法拉利樂園、德國歐洲公園等地開幕，下個月在荷蘭阿姆斯特丹的飛行劇院也即將開幕。歐陽志宏說，今年6月亞洲展期間，已有許多國家的主題樂園業者前往智崴攤位洽詢飛行劇院的設置與產品內容。9月底在德國柏林舉辦的主題樂園歐洲展，主辦單位更在會後安排參展的業者與買家前往德國Europa Park參觀飛行劇院，也意味著飛行劇院已成為主題樂園中必備的遊樂設施。

而今年在德國柏林舉辦為期3天的主題樂園歐洲展，智崴已接獲不少潛在業主約訪，團隊對於未來的業務拓展十分樂觀，也有信心可爭取更多的業績訂單。