iPhone X生產不順！ 業界矛頭指向日韓供應商

蘋果iPhone 8與iPhone 8 Plus銷售冷清，加上外媒報導蘋果已指示iPhone X的零組件供應商暫緩出貨，使得台灣蘋概股25日狂跌。（美聯社資料照）

2017-09-26 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone 8與iPhone 8 Plus銷售冷清，加上外媒報導蘋果已指示iPhone X的零組件供應商暫緩出貨，使得台灣蘋概股25日狂跌。而iPhone X生產不順的原因，業界指向韓國與日本的材料、面板供應鏈調度。

《電子時報》（Digi Times）英文版引述國內上游供應商的消息表示，目前蘋果供應鏈對於初期iPhone X生產所需的零組件供貨量，只達到40％，有些供應商的產線良率仍太低，消息出來後成為25日蘋概股倒地的導火線，蘋果也未對此消息做出任何評論。

據《經濟日報》報導，業界盛傳此次iPhone X生產不順，是因為韓國與日本的材料、面板供應鏈調度，台廠則是正常交貨。業界人士表示，iPhone X並不是一般的OLED，而是使用三星OLED面板，因三星供貨不順，找上樂金顯示器（LG Display）採購仍是處於吃緊狀態。另外，日本材料商新日鐵與日礦之間因持有不同意見，無法有共識，供貨也受到干擾。

報導提到，今年蘋果同時推出3款新機，與往年只推出2款手機不同，因此市場預估，今年整體銷量將能夠超過去年iPhone 7系列。