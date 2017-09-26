宏達電工程師轉職谷歌 將是正職、非約聘

宏達電工程師轉職谷歌，將是「正職員工」，且「年資照算」。（路透）

2017-09-26 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電上週宣布出售HTC手機委外代工部門（Original Design Manufacturer，ODM）給谷歌（Google），約2000名員工將轉職，先前有傳聞指出，這批工程師將以約聘為主，不過最新消息傳出將是「正職」，且「年資照算」。

曾在谷歌任職的和沛科技創辦人翟本喬日前在臉書發文表示，本來很替這些工程師高興，但很疑惑谷歌反常的做法，看到｢2年約聘｣的這句話就恍然大悟了，不過真的有能力的人，也可以把握機會歷練，未來很可能可以被留任。

綜合媒體報導，宏達電約2000名員工轉職谷歌，原本傳出可能全部是約聘，不過現又傳出他們將成為谷歌正職員工，且年資照算，谷歌也已否認約聘傳聞，但不願透露合作細節，僅表示此次協議涉及的宏達電員工轉職到谷歌，將不會成為約聘人員。至於薪資部分，由於谷歌在11月才會發放聘書，屆時才能知道谷歌敘薪水準。

另外也有員工透露，能到谷歌工作會是生涯發展的好機會，但外商相當現實，美商砍人都是公事公辦，若未來沒表現就可能會被淘汰，接下來就是各憑本事了。