南科高雄園區用地趨飽和 花媽宣布將擴編第二園區

位於路竹的南科高雄園區。（高雄市經發局提供）

2017-09-25 19:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著近年廠商陸續進駐，南科高雄園區目前未租地僅剩12.87公頃，用地趨於飽和，高雄市長陳菊今天下午宣布，因應企業未來進駐需求，高市府將與中央合作，準備展開高科第二園區的擴編作業。

位於高雄路竹的南科高雄園區，目前發展為具備光電、生物技術、精密機械、材料科技等79家高科技產業的聚落，近年除了群創光電投資800億元，擴建多晶矽面板廠，包括熒茂光學、東台精機、安拓實業等國內廠商也加碼投資。

外商方面，共有德商默克的 IC 材料應用研發中心、日商藤森轉投資的賽諾世等10家外資企業，合計投資75億餘元，目前還有日商三井、三菱電機、比利時 3D 列印大廠Materialise， 正評估進駐設廠。

高市府認為，土地是影響投資意願、構成產業聚落的最關鍵因素，尤其南科高雄園區全區面積570公頃，但目前未租地僅剩12.87公頃，因應企業未來進駐需求，啟動高科第二園區擴編作業刻不容緩。

今天下午，高雄市長陳菊在華邦電投資南科高雄園區的記者會上宣布，配合前瞻基礎建設的捷運紅線延伸路竹，市府將與科技部南科管理局合作，開始籌備高雄科學園區第二園區的擴編工作，也獲得科技部同意，地點目前還在評估中。