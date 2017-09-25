湄洲媽祖坐鎮鴻海 郭董：清楚經營方向

郭台銘到湄洲迎接媽祖回台。（市議員林金結提供）

2017-09-25 16:26

〔記者張安蕎／新北報導〕睽違20年，來自中國福建省的湄洲媽祖再度來台巡安，今天下午到鴻海集團土城總部，鴻海集團總裁郭台銘、夏普社長戴正吳、板橋慈惠宮主委江清秀、湄洲媽祖祖廟董事長林金榜及鴻海高階主管出面迎接，郭台銘致詞時表示，媽祖就像一盞明燈，讓鴻海集團能夠明心目，能夠清楚未來的經營發展方向。

湄洲媽祖來台，坐鎮鴻海總部，鴻海集團總裁郭台銘（中）親迎。（記者張安蕎攝）

鴻海集團是此次湄洲媽祖來台繞境，全程唯一的私人企業，鴻海架設舞台、設立香案、供品迎接媽祖鑾駕，郭台銘率主管出面迎接，共同祈拜賜福，也為美國投資設廠起個好兆頭。

湄洲媽祖祖廟致贈鴻海集團一幅媽祖畫像，郭台銘說，媽祖就像一盞明燈，讓鴻海集團能夠明心目，能夠清楚未來的經營發展方向。（記者張安蕎攝）

郭台銘說，媽祖常化身海上明燈，給公司、船隻指引，湄洲媽祖祖廟23日送他一幅媽祖畫像，他將畫像掛在公司，每個同仁都可以去祭拜，也希望林金榜為媽祖畫像畫龍點睛、加持一下，讓它顯靈。

湄洲媽祖本尊吸引民眾搶拍。（記者張安蕎攝）

林金榜也在致詞時說，這尊畫像將代表湄洲媽祖在鴻海，讓媽祖保佑鴻海集團事業越做愈好、越做越紅。

鴻海集團員工聚集總部外，爭睹媽祖風采。（記者張安蕎攝）

一同參與祭拜的市議員林金結則說，這次湄洲媽祖來台，吸引民眾走出家門，一睹媽祖風采，是難得的宗教盛事，也藉此促進兩岸宗教及居民交流，有助於兩岸關係和平發展。