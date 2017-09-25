唯數東京電玩展傳捷報 《大三國志》擠進iOS排行榜第10名

唯數總經理許書綺日前就曾指出，看好日本市場潛力，數年前已成立日本分公司積極佈局。（記者張慧雯攝）

2017-09-25 10:15

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲IP整合商唯晶數位（6626） 於日本東京電玩展傳捷報，唯數首款《大三國志》進軍日本遊戲，8月於日本登場後，擠進iOS排行榜第10名，另外10月大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》也即將於台港澳登場，預估第4季表現將更上一層樓。

唯數總經理許書綺日前就曾指出，看好日本市場潛力，數年前已成立日本分公司積極佈局，由於日本玩家喜愛重度遊戲，且付費觀念成熟，根據AppAnnie與Newzoo數據顯示日本的付費率與金額都是全球排名前三名，相當值得經營。

而《大三國志》是唯數深耕日本數年後首款叩關日本遊戲市場大作，推出後立刻榮登iOS策略遊戲類下載第10名排行。日本分公司社長陳敏秀表示，以同類型遊戲於日本市場的玩家30日平均留存率約4-5%為基準，《大三國志》8月份玩家月留存率竟創下31%的佳績，估計熱度可望維持，8月單月玩家儲值金額已超過3000萬元台幣；而法人則分析，玩家儲值金額還要扣除手續費才能算是公司營收，預估對唯數8月營收貢獻度約2000萬元不等。

繼進軍日本市場告捷後，今年唯數最大重頭戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》手遊也即將於10月接棒登場，更大手筆找來新生代主持人Sandy吳姍儒代言，期待國內、國外市場均有不錯斬獲、挹注今年獲利。