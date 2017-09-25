9/25重要財經新聞一覽

2017-09-25 09:06

自由時報財經︰中資搶灘 我電子支付牛步上路

中國兩大電子支付業者「支付寶」及「微信支付」先後在前年底、去年初搶灘台灣，佈點數都已超過兩萬多家，但國內從「第三方支付」演變而來的「電子支付」，從去年十月上路至今，有五家專營機構開業，但到今年七月底，累積交易金額僅十六億元，遠落後行動支付的七十六億元；國內業者批評是法規環境不友善，發展緩如牛步。金管會表示，將持續鬆綁相關規定，包括研議開放手機指紋辨識等，以提高消費者使用意願，協助電子支付產業。

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工商時報財經︰谷月涵：台股淪為投機盤

萬點台股已由「資金盤」變成「投機盤」！花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）以三大指標為例，直指台股為投機盤：一、「散戶取代外資」，過去兩個月散戶買超台股12億美元，取代國際資金的賣超10億美元。二、科技股領頭上漲者已由雙D族群取代大型權值股。三、科技股投資價值已來到歷史相對高點。

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大陸今年鋼材出口量預估比去年大減26%、約2,600萬公噸，相當減少兩個中鋼產量，台廠在亞洲鋼市揮灑空間擴大，外銷鋼廠中鋼、燁輝、裕鐵等鋼鐵廠將大受鼓舞，產業同步受惠。

星島日報財經︰金管帶路項目投資 擬打包組合降風險

金管局總裁陳德霖繼早前表示擬牽頭與3至5名志同道合者組團投資一帶一路項目後，上周在倫敦接受訪問時進一步透露，整個概念並非投資單一項目，而是希望將未成形的綠地項目及已成形的棕地項目混合打包成組合投資，以降低風險，投資回報將參考外匯基金的長期增長組合。