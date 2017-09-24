蘋果上週股價跌5％ 分析師：短空長多

上週蘋果股價重挫5%，但有分析師認為，蘋果股價拉回是「短空長多」。（法新社）

2017-09-24 21:02

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於有評論說，iPhone 8不過是iPhone 7的升級，而且需求不旺，加上新版Apple Watch傳出有連線問題，上週蘋果股價重挫5%至151.89美元，為17個月以來最大跌幅。累計9月以來蘋果股價下挫7.4%，相較之下，道瓊工業指數上漲1.8%。

但券商Piper Jaffray分析師奧爾森（Michael Olson）認為，蘋果股價拉回是「短空長多」，因市場都在關注售價999美元起跳的iPhone X，這款新機被視為蘋果最先進的智慧手機，預計10月27日開放預訂，11月3日正式開賣。

奧爾森重申對蘋果的投資評等為「買進」，並預測iPhone X的高價將有助於提高蘋果的獲利，因此將蘋果的目標價由190美元提高至196美元，較上週五收盤價還有29%的上漲空間。

奧爾森表示：「如果iPhone 8需求不旺，這可能會是一件好事，因這意味了iPhone X可能大賣。對蘋果而言，這將是一個正面的轉變，因為該公司將朝向更高價的模式。」

奧爾森預估，蘋果2018會計年度iPhone均價為710美元，高於華爾街分析師平均預估的696美元，每股獲利將由10.68美元增至11.11美元，亦高於華爾街分析師平均預估的10.89美元。