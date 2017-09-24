才被川普封殺 「峽谷橋樑」轉買英國想像力科技

2017-09-24 16:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕因遭美國總統川普否決，而放棄收購美國可編程式晶片大廠萊迪斯（Lattice Semiconductor）的中資私募基金峽谷橋樑資本夥伴公司（Canyon Bridge Capital Partners），宣布將斥資5.5億英鎊（7.425億美元）現金收購蘋果前繪圖晶片供應商想像力科技（Imagination Technologies）。

峽谷橋樑將以每股1.82英鎊收購想像力科技，較後者上週五收盤價1.285英鎊溢價42%。這筆交易顯示，即便以13億美元收購萊迪思的交易被阻擋，峽谷橋樑仍鍥而不捨的想收購西方晶片製造商。

不過，這筆交易有一附帶條件，即想像力科技必須出售2013年併購的美國子公司MIPS。出售MIPS，才能使峽谷橋樑收購想像力科技時，免遭美國外商投資委員會（CFIUS）的國安審查。

想像力科技表示，將把MIPS以6500萬美元賣給投資公司Tallwood Venture Capital，後者在加州帕羅奧圖和中國無錫都設有辦公室。目前並不清楚，想像力科技出售MIPS是否會引發CFIUS進行國安審查。

為了避免英國政府的審查，峽谷橋樑承諾，將繼續投資想像力科技的研發能力，並且沒有裁員計畫，也不會把業務移往其他國家。

根據路透調查，峽谷橋樑的初始資金來自於中國國務院，且與中國太空計畫有間接關係。目前峽谷橋樑代替中國國有企業奕泰資本（Yitai Capital）管理約15億美元資金。

在蘋果4月初宣布，今後iPhone手機將不再採用想像力科技的繪圖晶片技術，將改為自主研發後，想像力科技4 月3 日在倫敦股市重挫61.6%，幾近崩盤，且迄今股價低迷不振，讓峽谷橋樑有可趁之機。蘋果和想像力科技迄今仍為授權費大打官司。