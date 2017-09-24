蘋果拖累台股跌破季線 法人：短線向下修機率大

2017-09-24 10:38

〔記者卓怡君／台北報導〕美國蘋果股價跌跌不休，加上北韓揚言進行氫彈試爆，市場恐慌情緒再起，台股上週五重挫128.76點，跌破季線支撐，跌幅居亞股之冠，更甚風暴中心的南韓，法人指出，外資持續站在賣方，蘋概股表現疲弱，台股上攻無力，短線可能續弱，並朝半年線整理，但台股並無基本面問題，預期向下修正幅度不大。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，iPhone新機登場，蘋果的一舉一動持續為市場矚目焦點，緊密牽動盤勢走向，由於蘋概股相關族群多為台股的重要指標，走向相對容易牽動盤勢表現，若接下來蘋概股族群表現相對疲軟，大盤又無其他族群可適時輪動支撐大盤，短期間指數修正的機率可能拉高，但目前並沒有明顯基本面的問題，預期若有修正，幅度亦不大。

在技術面部分，廖哲宏表示，短線上，指數已經跌破週線、月線與季線，本週若是持續黑K，則再往半年線整理的機會有可能增加，近期盤勢常以漲跌交錯呈現，主因為現階段處於等待新機銷售狀況的空窗期，預計台股仍維持高檔震盪。

廖哲宏表示，進一步檢視基本面，多數產業仍呈現偏正面訊息，唯一相對負面的為iPhone X良率表現可能不如市場預期，以及國際匯市走向的干擾雜音；至於國際情勢方面，美國聯準會將於10月啟動縮表，縮表採取漸進式，對市場資金板塊移動、即刻性的明顯衝擊低，除非有非預期性事件產生或者是地緣政治風險加劇。

在操作建議上，廖哲宏表示，整體而言，台股還是處於偏多格局，但考量指數位置偏高，建議以個股操作為原則，採取逢低買進策略，且應持續留意外資動向，如果持續賣超，則須留意指數恐有向下的壓力；至於櫃買指數的表現，則代表本土資金的態度與方向，若這兩方向都是呈現負面，指數下探機會恐將升高。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股近期受到蘋果產品銷量下修、銷售不佳等疑慮，相關權值股走勢受到影響，且融資近兩週急速升高，使得盤面籌碼凌亂，上述兩大因素使得近期盤面較為震盪，然因目前觀察外資匯出金額幅度不大，今年以來外資仍買超台股約76億美元，資金面無須擔憂，盤面族群表現明顯集中化，資金重心仍在電子股，從蘋果供應鏈流出之資金移往漲價題材族群，包括記憶體、矽晶圓、工業用紙等族群。