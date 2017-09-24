涉嫌掏空台苯又再度任董事 孫鐵漢被指不恰當

前任天籟集團董事長孫鐵漢。（資料照）

2017-09-24 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕上市公司台苯日前公告，法人董事美好實業公司，從「委託書大王」張永祥代表，改為前任天籟集團董事長孫鐵漢，孫鐵漢去年六月才因為涉嫌掏空台苯，遭台北地檢署起訴，現在又回鍋擔任台苯董事，此人事案遭到經濟部主管官員認為「非常不恰當」。

根據台北地檢署起訴書指出，經濟部前常務次長張鍾潛、天籟集團董事長孫鐵漢為首的台苯前後任經營團隊，涉以假交易方式，高價買進天籟大飯店等，涉嫌違反證券交易法之背信、非常規交易，以及商業會計法等罪，將張鍾潛、孫鐵漢等10人起訴。

檢方查出，99年12月間，孫鐵漢等人以台苯及子公司力福工程、台蠟公司、裕盛公司等6家公司，進行天籟大飯店價值高達6億6480萬元的8成股權交易，孫鐵漢涉在此交易過程中，向賣方取得佣金2000萬元。

依公司法第30條及第192條規定，凡是曾犯詐欺、 背信及虧空公款者，經判決確定，不可擔任公司董事及經理人，據經濟部主管指出，孫鐵漢涉犯背信等罪嫌，雖然仍在法院冗長的審理過程中，但因為犯罪受害標的是台苯公司，相關當事人與公司應該儘量規避，以善盡公司善良管理職責，對於孫再度出任台苯董事，主管公司法的官員認為」非常不恰當」。

孫鐵漢則對媒體表示，主要是張永祥倦勤、又找不到適當人選，最後就由自己擔任董事，他強調未來不會在台苯擔任其他職務。