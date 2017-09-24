宏達電員工去谷哥 翟本喬：變2年約聘 不用付資遣費了

翟本喬感嘆，本來很替這些工程師高興，但很疑惑Google反常的做法，但看到｢兩年約聘｣的這句話就恍然大悟了。（截取自臉書）

2017-09-24 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電宣布出售2000多名手機研發部門人員給Google，條件似乎還不錯，不過和沛科技公司創辦人翟本喬解讀：「去的人薪水會被調降？」

Google收購宏達電約2000多名參與打造Google Pixel手機研發人員，根據《聯合報》報導，宏達電員工表示，Google將提供「年資照算「、「直接聘用」、「福利等同Google」等條件，約在11月前就會收到聘書。不過王雪紅口頭承諾留下來的員工「薪水一定會比去Google的人還要高」。

翟本喬在臉書指出，在Google的年資除了算資遣費和特休日數之外，沒有任何意義，直接聘用也就只是不用再跑別的程序，福利等同也並不代表薪資等同，台灣Google的薪資也和美國Google有所差距。

翟本喬分析，HTC少付了資遣費倒是真的，去Google的員工，直接變成兩年約聘的話，到時候連Google也不用付資遣費了。翟本喬感嘆，本來很替這些工程師高興，但很疑惑Google反常的做法，但看到｢兩年約聘｣的這句話就恍然大悟了，不過真的有能力的人，也可以把握機會歷練，未來很可能可以被留任。