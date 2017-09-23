張忠謀：反對「5+2產業」 台積電會根留台灣

為歡慶20週年慶，交大EMBA今天舉辦「成長與創新」講座，邀請台積電董事長張忠謀演說。（交大EMBA提供）

2017-09-23 14:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕為歡慶20週年慶，交大EMBA今天舉辦「成長與創新」講座，邀請台積電董事長張忠謀演說，面對台下聽眾提問，他提到「根留台灣」，指中國未來市場會相當大，台積電應該做為大陸供應鏈一部份，不過，主要生產基地與研發還是會在台灣。

張忠謀指出，大陸南京廠現在計劃月產能為兩萬片，僅占台積電總產能的2%，台積電主要生產基地與研發仍會在台灣。

另外，談到現階段政府的產業政策，張忠謀反對府提出「5+2產業」，他認為，將土地、道路交通、水、電及法律系統等基礎設施弄好是政府的責任，至於民間要做什麼產業，政府最好不要介入太多。

張忠謀進一步指出，政府應將焦點放在基礎建設上，他舉例，1997年竹科常跳電，他當時向總統李登輝請求解決跳電問題，不然對台積電會很傷，當時李登輝說，「這是政府的責任」，他很開心，因為領導者很清楚什麼是政府的責任。

張忠謀今天在演說中談企業「成長與創新」，他指出，企業最該追求的成長是附加價值的成長，而非營收上的成長，附加價值等於企業的收入減去支出，若要增加附加價值，企業就應該將餅作大，增加投資與人力，當中的捷徑就是創新。

張忠謀分析，近50年來最有經濟效應的創新，以及增加企業附加價值的創新，大都是商業與服務模式的創新，他以星巴克提升咖啡品質、價格，連帶提升品質的故事為例，讚賞「星巴克將2毛錢的咖啡變成3元，且星巴克公司規模可以擴充，很快在全球增加店面，非常了不起。」