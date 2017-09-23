9/23重要財經新聞一覽

2017-09-23 09:38

自由時報財經︰歐盟反壟斷調查？台積電否認指控

台積電捲入歐盟反壟斷調查，路透報導，全球第二大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）向歐盟反壟斷監管機構申訴，指控晶圓代工龍頭台積電不公平競爭，要求對台積電銷售模式進行調查。不過，台積電否認指控，也未接獲調查通知。

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蘋果日報財經︰i8開賣 蘋概股慘跌鼻青臉腫

蘋果股價跌跌不休，周四收盤重挫1.72%至153.39美元，本周來下跌4.06%，邁向史上最大iPhone開賣周跌幅。i8新機開賣，國內蘋概股卻花容失色，昨日鴻海（2317）、台積電（2330）連袂下挫，大立光（3008）更大跌5.88%，拖累多方信心，加權指數終場重挫128.76點以10449.68點作收，失守月線、季線2道防線，周線連2黑，成交值略縮至1196億元。

工商時報財經︰15檔法人反手買 續衝

台股本周創新高後，卻因美聯準會（Fed）宣布縮表、北韓緊張局勢升高，及市場擔心蘋果新機銷售不佳等利空影響，昨（22）日大跌並摜破季線及月線，盤面一片綠油油。專家建議，可留意日月光等15檔法人悄悄布局股，搶搭下一波多頭行情列車。

星島日報財經︰港交所遏「向下炒」 融資攤薄研25%為限

橫行香港股壇多年的「向下炒」（供股合股）問題，港交所（388）終於出招打擊，建議禁止造成25%或以上攤薄效應的融資活動，並禁止導致經調整後股價低於1元或0.5元的股份分拆或發紅股計畫。有分析認為，建議未算太辣，但料將有來自上市公司及證券商等的反對聲音，不過亦有市場人士認同做法。