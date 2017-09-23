「王雪紅形象壞透了」 謝金河：330億應還給套牢股東

2017-09-23 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電21日與Google共同宣布簽署協議，Google將以11億美元（約新台幣330億元），收購宏達電約2000多名參與打造Google Pixel手機研發人員及智慧財產權的非專屬授權。財信傳媒董事長謝金河認為，宏達電董事長王雪紅應該把330億元拿來現金減資，把錢還給長期套牢的宏達電股東。

謝金河在臉書PO文表示，宏達電把手機部門研發團隊賣給Google，市場把這個消息當成強大利多，22日重新交易，一開盤就有超過47萬張籌碼漲停掛進。謝金河說，這筆賣手機團隊的錢不是淨利、不是EPS（每股盈餘），但現金入袋至少可以讓宏達電每股浄值增加40.17元，而宏達電目前的每股淨值56.71元，這次330億入帳，每股浄值將增加到96.88元，宏達電股價漲停。

謝金河指出，未來宏達電沒有手機部門的龐大營收，如果只靠AR，VR撐腰，營收可能會很不好看。Digi Capital估計，AR及VR到2030年時，全球會有1500億美元商機，各大廠商目前都有投入，但拚了好幾年營收都不大，hTC Vive可能有一段漫長的路要走。

謝金河說，目前宏達電帳上現金仍達251.19億，其實這次330億可以拿來現金減資，把錢還給長期套牢的宏達電股東。「王雪紅在資本市場的形象壞透了，這是她爭取投資者的心很重要的一步！」