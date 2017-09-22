前董座任內申設 兆豐銀決議裁撤阿布達比分行

2017-09-22 21:15

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）子公司兆豐商銀今日公告，裁撤位於阿拉伯聯合大公國的阿布達比分行。該分行是前董座蔡友才任內申設，2016年8月才獲准，旋即發生紐行事件，導致遲遲沒有開業，由於一年期限已至，董事會今日決議裁撤，但仍須經台灣及阿拉伯聯合大公國主管機關核准才生效。

兆豐銀前董座蔡友才當年積極向外拓點，認為阿拉伯聯合大公國在海灣國家、中東及北非等地，極具發展潛力，因此在2011年設立辦事處後，申請設立阿布達比分行，去年8月10日取得執照，但沒料到隔一週、19日兆豐銀行紐約分行就因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元。

兆豐銀指出，兆豐銀紐行事件發生後，該行傾全力在提升該行的洗錢防制，無暇他顧。但依照規定，取得執照後一年內必須開業，兆豐銀雖爭取展延，阿拉伯聯合大公國央行不同意，給予「立即開業」、「撤銷」二選項，兆豐銀僅能忍痛撤銷。

不過，兆豐銀內部評估，該行雖然10年前相當看好阿布達比的金融發展潛力，但隨著油價重挫、當地政治情勢轉變，台商在阿布達比投資的數量也不比當年，如果有聯貸案，OBU即可應付，無須至當地設立分行。

兆豐銀認為，雖然目前先行裁撤阿布達比分行，未來若有需要，也不排除重返當地，再度提出申請。

此外，兆豐銀今日也公告，持股100%的子公司「加拿大兆豐國際商業銀行」，為配合子行改制分行所須，加拿大子銀行將與兆豐銀簽署資產買賣合約，並將資產負債移轉予兆豐銀行。