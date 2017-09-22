晶華潘思亮看好亞洲市場：國內飯店供過於求

2017-09-22 20:05

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）董事長潘思亮看好亞洲飯店市場表現，潘思亮指出，相較於國內飯店市場供過於求下，看好亞洲飯店市場的表現，包括泰國、越南、印尼以及日本。

潘思亮說，國內飯店市場在供過於求下，預估未來四到五年辛苦。而泰國、越南、印尼市場的成長力道強勁，日本也不錯，目前就有五個案子洽談中。潘思亮說，中國北京、重慶的麗晶晶華，目前都有二位數的成長。

潘思亮昨日在與北美知名的地產開發公司Cottonwood Management合作的活動上做出上述表示。

麗晶晶華集團與Cottonwood Management位於美東重鎮—波士頓EchelonSeaport海港城的合作開發案已經完成所有規畫，預計2019年年底前交屋，而這是晶華第一個純住宅管理案。

潘思亮說，麗晶晶華與Cottonwood是長期策略合作夥伴，預期在北美地區的案子都與Cottonwood做。

Cottonwood Management的創辦人兼董事長成漢傑指出，在美國投資管理的資產，已接近新台幣1000億元，在全國所有的重點城市都有據點和計畫，希望挑個最好的計畫，隨時與麗晶合作開發，目前正積極觀察尋找最適合地點。

潘思亮指出，雖然台灣飯店市場辛苦，但集團在台灣仍不斷發展，許多個案在進行中，例如在台北大安區與中華郵政合作的個案，就預計規畫為晶英酒店旗艦店，目前已送都審中，希望能在4年後的2021年開幕。