陳博志看租稅：不應為表面公平 拿掉產業與功能性獎勵

總統府資政陳博志（中）表示，建議對於有能力在國際上勝出的產業，給予適當租稅獎勵。（記者吳佳蓉攝）

2017-09-22 17:06

［記者吳佳蓉／台北報導］台大「稅制改革省思與展望座談會」今登場，總統府資政陳博志表示，建議對於有能力在國際上勝出的產業，或有利於經濟創新、增進就業的產業行為的產業，給予適當租稅獎勵；重新思考為追求公平，而採取齊頭式平等的做法。

台大公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會、 台灣經濟學會與台灣金融研訓院今共同主辦「稅制改革省思與展望」座談會。陳博志於座談時表示，今日不直接談稅改方案細節，而是要談稅改的大概念，尤其是產業租稅獎勵這塊。

陳博志指出，台灣2009年全面降低營所稅（25%降至17%），同時幾乎廢除全部產業租稅獎勵，原因之一是認為對特定產業給予租稅獎勵是不公平的行為，但這種說明並不盡正確。國內各產業稅率有所差異，未必對競爭力有大影響，但一個產業的適用稅率，若與國際上同產業的適用稅率有所差異時，市場很容易就被搶走，這才是對產業真正的不公平。

他認為，不應為了表面公平，拿掉產業與功能性獎勵，使我國一些產業面臨外國低稅率與政府獎勵的不公平競爭，這不只可能使我國成功產業外移，新興及未來產業也將較不願意在國內發展，這是比無法吸引外國人才來台更重要的問題。

陳博志呼籲，政府應謹慎給予某些有可能在國際上勝出的產業適當租稅獎勵，此外，也應對做出利於經濟創新、增進必要就業等正向外部利益的產業，給予一定租稅優惠。不應以公平為由，而對各產業採取相同作法。衡量租稅政策的角度，不只有公平一項，還應考慮經濟成長、就業、效率等目的。