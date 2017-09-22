高齡化社會衝擊 爬不動老公寓買氣也減少

2017-09-22 15:25

〔記者徐義平／台北報導〕面對高齡化社會，購買老公寓比率逐季下滑，反觀有電梯大樓住家購買比率則持續攀高。房仲業者調查聯徵中心每季申請房貸資料發現，今年第二季購買老公寓申請房貸比率下滑至13.4%，相較去年第二季16.5%，減少約3.1%，反觀第二季電梯大樓占比約50.5%，相較去年第二季約46.6%，增加約3.9%。房產業者推測，此現象應與現在面臨高齡化社會有關，部分老人已經無力負荷老公寓爬上爬下的負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從聯徵的資料狀況來看，近年購買公寓並申請房貸的比例正在減少，但若從核貸利率與成數來看，老公寓平均成數仍有7成左右，利率則會高於電梯大樓，而老公寓仍有坪數實在，尤其坐落於精華區域的舊公寓，屋齡超過40年可能還可以保有不錯的行情，但畢竟屋況較為老舊，加上缺乏電梯輔助與管理等功能，相較之下電梯大樓的人氣還是比較高。

老公寓平均貸款成數仍維持7成

從聯徵中心的申請貸款資料可發現，公寓的平均授信額度為544萬元，核貸成數為71.8%，平均貸款利率為1.88%，對於一般雙薪家庭而言購屋負擔相對較輕，電梯大樓的平均授信額度約為774萬元，貸款成數為72.5%，平均貸款利率為1.77%，在所有產品中貸款利率最低。

另外一個交易的貸款大宗則是透天厝，約佔有1/4，佔比高於台北市，平均授信額度為653萬元，大台北因為地狹人稠與地價偏高，集合式住宅較符合都會生活的需求外，大台北以外的區域，透天型產品在市場上佔有一定的交易比重，有些區域甚至比電梯大樓還受到歡迎。