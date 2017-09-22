狹幅盤整 新台幣午盤小貶暫收30.21元

2017-09-22 12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現狹幅盤整格局，靜待新的方向指引，中午暫以30.21元兌1美元作收，小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量降至3.78億美元。

外匯交易員表示，國際美元偏弱，以及台股挫跌兩股力道拉扯下，導致新台幣陷入整理走勢，上午交易區間主要落在30.2元至30.23元，波動範圍僅約3分。

外匯交易員指出，中央銀行昨舉行第三季理監事會議，如預期連續5季維持利率不變，且透露台灣實質利率已轉正，市場認為短期間仍為保持當前利率水準，重啟升息的步伐還要再等等。