簡鴻文：fintech浪潮 證券業者須轉型

兆豐證券董事長簡鴻文（左）、精誠資訊總經理林隆奮（右）。（記者李靚慧攝）

2017-09-22 11:37

〔記者李靚慧／台北報導〕券商公會理事長、兆豐證券董事長簡鴻文今日指出，面對fintech（金融科技）的浪潮，證券業者必須轉型，券商公會則積極成為後盾，希望藉由公會的力量，培養從業員提升軟實力。

面對數位浪潮，老字號的兆豐證券也大膽轉型。今日宣布與精誠資訊攜手，由精誠資訊提供ＡＩ人工智慧解決方案，協助兆豐證券推出全台首創的AI on LINE理財服務，可透過互動了解投資人的喜好，從龐大的資料庫中，精準回饋財經資訊，讓投資人方便管理投資組合。

兆豐證券董事長簡鴻文今日指出，2008年金融海嘯之後，許多菁英離開金融業，轉而投入資訊產業，也促使資訊產業與金融業結合。他身為證券公會理事長，面對fintech浪潮，自2015年起成立專案小組，結合證券、資訊業菁英及學者專家，擬定證券業在fintech趨勢中的發展方向，做成具體建言提供主管機關參考，協助證券業及從業員提升軟實力。

為何將理財資訊結合LINE？兆豐證券指出，根據統計，LINE的使用者已高達1800萬，其中有62%的使用者過去一年曾有投資理財行為，78%每週至少關注一次理財資訊，因此，決定將兆豐證券的線上理財服務，與LINE平台結合。