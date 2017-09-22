尋找千萬得主 5-6月千萬發票仍有4張未領

2017-09-22 10:25

［記者吳佳蓉／台北報導］尋找千萬發票中獎人！財政部表示，7-8月期統一發票下週一就要開獎，但至今5-6月發票卻仍有4張千萬發票未領，其中消費金額最低才15元，購買品項為頂好新北龍門店賣出的特價冰美式咖啡2杯，不僅購買時撿到便宜、最終還幸運對中千萬獎金，呼籲得主快現身領取，以免與財神爺擦身而過。

財政部表示，5-6月期共開出11張中獎發票，目前有7張已領取，剩餘4張未領。

千萬未領發票包括：新北市三重區仁愛街81號（龍門店）開出的15元兩杯美式冰咖啡發票、全家中和福順店開出的148元涼麵、茶葉蛋發票、台北統一百貨開出的690元服飾發票，以及台北市文山區羅斯褔路六段全國加油站開出的1000元92無鉛汽油發票。

此外，5-6月期200萬元特獎中獎發票，至今同樣也有4張未領，其中消費金額最小為統一超商高雄中東門市開出的28元鹼性離子水發票，金額最大則為全聯台南國平門市開出的139元食品發票。

財政部提醒，民眾快找找家中散落發票，以免錯過高額獎金，5-6月期發票，最晚在11月6日前一定要來領取。5-6月期千萬特別獎獎號為「99768846」，200萬元特獎獎號則為「83660478」。

至於下週一將開獎的7-8月期統一發票，財政部表示，將增開2組200元六獎，整體六獎中獎率，將因此由千分之4提高為千分之6，估計可比5-6月期多出180萬個中獎機會，更容易中獎。