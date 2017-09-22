「老子有錢」不興櫃了！ 向上國際自行撤銷公開發行

2017-09-22 09:53

〔記者陳柔蓁／台北報導〕經營國內知名線上博弈遊戲「老子有錢Online」的向上國際（6632），因營運項目是有爭議而申請登錄興櫃受阻，又被爆出藍委向櫃買中心施壓。在昨（21）日晚間以重大訊息正式公告申請撤銷股票公開發行，並公開對櫃買中心在過程中的協助表達尊重和感激。

向上表示，會申請撤銷股票公開發行，是「基於整體營運規劃及因應公司未來發展策略」所做的規劃。

向上表示，將依法提請106年股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行，未來公司將加速國際化發展步伐，以維護員工及全體股東利益。該股東臨時會在10月23日下午於台中召開，停止股票過戶起訖日為今年9月24日至10月23日。

向上國際8成以上營收來自「老子有錢」或「角子共玩」線上博弈類遊戲， 萬一在國內涉及賭博罪可能造成營收劇幅波動、投資人也會間接受影響，向上對此澄清：本公司自成立以來嚴格恪守法律規範，全平台僅使用第三方金流系統，所有遊戲點數均透過國內兩大儲值卡（智冠、樂點）、Google及Apple等平台銷售，資金流程透明，並經會計師簽證在案，絕無報導所稱情事。

向上國際在官網的聲明中表示：本公司於今年3月申請公開發行。輔導期間蒙主管機關櫃買中心多次垂詢關心，最終雖因業務特性不適合之判定而無法登錄興櫃，本公司仍對櫃買中心在此過程中的協助與決定表達感激與尊重。