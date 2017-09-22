9/22重要財經新聞一覽

2017-09-22 09:42

自由時報財經︰中國債務飆升 標普降評

繼穆迪（Moody’s）、惠譽（Fitch）之後，標準普爾（S&P）週四傍晚宣布調降中國主權信用評等，從「AA-」降一級至「A+」、展望「穩定」，加入警示中國債務飆升風險的行列，凸顯國際三大信評機構對中國政府在保持經濟成長和清理金融業間平衡的能力，信心消退。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰彭淮南示警 ETF小心系統風險

中央銀行昨召開第3季理監事會議，總裁彭淮南表示，全球明年景氣增溫，帶動國內出口成長，加上政府推動前瞻基礎建設投資，支撐內需，預估明年經濟成長率可達2.2%，今年則預估為2.15%。值得注意的是，彭罕見對ETF（Exchange Traded Funds，指數型證券投資信託基金）等被動式投資示警，提醒留意可能衍生的系統風險。

工商時報財經︰宏達電賣團隊外資評划算

谷歌（Google）昨（21）日宣布，將以11億美元（約新台幣330億元）收購宏達電2,000人的Pixel團隊與手機專利授權。外資法人指出，宏達電手機ODM團隊明年將面臨「無工可代」，逢高賣掉也是美事一樁，且所拿回的11億美元幾乎是第二季底淨現金部位169億元的2倍，估今股價可望強漲，短線上看85～90元。

中國時報財經︰楊應超：宏達電在殺雞取卵

異康FinTech集團及青興資本首席資深顧問楊應超昨（21）日指出，宏達電已經有很多現金，再多對營收也沒太大幫助，宏達電先前並沒有什麼投資案子成功過，現在坐擁這麼多現金也可能沒用。楊應超說，賣掉ODM（委託設計製造）業務有點像殺雞取卵，對營收有負面影響，因為VR還沒有成熟、且市場沒有手機大，宏達電現在需要營收和獲利成長，而非現金。

經濟日報財經︰Google戰蘋果 買宏達電團隊

宏達電昨（21）日宣布將旗下手機研發團隊約2,000人與智慧手機智財權，出售給Google，此交易金額達11億美元（約新台幣330億元）。Google將在手機的軟體、硬體、服務有更佳的整合，得以對抗蘋果。

星島日報財經︰儲局堅持加息步伐 金價失守1300美元

美國聯儲局結束為期兩日議息，除宣布10月起展開漸進式「縮表」，又堅持今年底以至未來兩年繼續連串加息的立場。議息結果「鷹」味頗濃，儲局年底加息機會回升至六成以上，拖累金價失守每盎司1300美元，美元兌日圓則連升5日，每百日圓兌港元更失守7算。