價格看漲 台勝科：未來3年矽晶圓持續短缺

2017-09-22 08:36

〔記者洪友芳／新竹報導〕今年矽晶圓因供需不足，持續價格上漲，業者預期未來三年市況仍將持續短缺，價格一定還會漲，需求主要來自中國目前在建中的晶圓廠產能將全數開出，但矽晶圓供給並沒有跟著同步增加。

矽晶圓廠台勝科（3532）副總經理暨發言人趙榮祥表示，中國大肆投資興建中的晶圓廠，將支撐未來幾年的矽晶圓需求成長，他預期包括英特爾、中芯、三星、台積電、海力士、力晶等位於中國的新廠產能陸續開出後，加上既有晶圓廠增加產能，將帶動每月矽晶圓需求將逐年顯著成長。

趙榮祥估計明後年矽晶圓需求成長將均年增2到3成之間，大後年更年增達4成以上，比今年50多萬片需求增加達一倍多，換言之，他認為不是2018年供需最吃緊，預期會是2019年。隨著需求增加，明年8吋、12吋矽晶圓價格一定會漲，但今年12吋漲幅較高，8吋已出現補漲走勢，預期明年8吋矽晶圓漲幅可望較12吋大。

台勝科產能不小，目前8吋月產能為32萬片、12吋月產能是28萬片，面對市況短缺，趙榮祥指出，台勝科目前沒有擴產計畫，往後若獲利成長，才會考慮擴廠。台勝科由台日合資，目前股本77.56億元，其中日商SUMCO持股比占48.3%、台塑集團持股占29.1%、亞太投資公司持股14%。