遭晶圓2哥告上歐盟 台積電回應了

台積電指出，台積電威脅或損害客戶的指控都是毫無根據的。（路透資料照）

2017-09-22 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕全球晶圓第二大代工廠美國格羅方德（GlobalFoundries），向歐盟指控世界第一的台積電多年以不公平競爭方式，影響格羅方德在該產業上發展。台積電表示，此項說法沒有根據，從無使用不公平的方式與其他廠商競爭。

《路透》報導，格羅方德向歐盟執委會的反壟斷主管機關控訴，台積電使用忠誠折扣（loyalty rebates）、排他性條款（exclusivity clauses）、綑綁折扣（bundled rebates），甚至以罰款的方式勸阻客戶投入其他晶圓代工廠。格羅方德表示，台積電的不公平競爭方式已經持續好幾年，已經影響格羅方德的競爭能力。

台積電發言人表示，「我們的客戶一直有選擇的自由，我們也對他們非常尊重，這些客戶之所以選擇我們，是因為我們所提供的價值，能推動他們長期成功。」

台積電指出，「台積電威脅或損害客戶的指控都是毫無根據的，我們將積極捍衛公司得之不易的信任，和最寶貴的聲譽。」

目前，台積電的主要客戶包括蘋果公司、高通、英特爾、華為和德州儀器等，而格羅方德的主要客戶為高通、AMD、博通和意法半導體（STMicroelectronics）。