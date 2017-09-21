張忠謀 獲選富比世全球百大商業思想家

2017-09-21 17:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀入選美國富比世（Forbes）雜誌全球百大現今最偉大商業思想家之一，張忠謀是半導體產業唯一入選的企業領袖；為了慶祝創刊一百週年，富比世雜誌選擇現今全球最具影響力企業領袖所發表的心得與想法，張忠謀講述誠信正直、承諾、創新、來自客戶的信任是他的核心價值。

張忠謀表示：「我的核心價值是：誠信正直、承諾、創新、及來自客戶的信任。誠信正直代表誠實，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；承諾則代表對於任務或組織的投入與忠誠；創新是做出改變；贏得客戶的信任是必要的，而我竭力用誠信正直與承諾來獲得。」

經過2年的篩選過程，富比世雜誌百大人選名單涵蓋各界對世界具有深遠影響力的企業家，以及能夠超越專業領域實現創新的傑出人士，其他入選該雜誌全球百大現今最偉大商業思想家包括：華倫⋅巴菲特（Warren Buffett）、比爾·蓋茲（Bill Gates）、傑佛瑞·貝佐斯（Jeff Bezos）、馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）、伊隆·馬斯克（Elon Musk）、理查·布蘭森（Richard Branson）、雪柔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）、魯柏·梅鐸（Rupert Murdoch）、喬治·亞曼尼（Giorgio Armani）、麥克·彭博（Michael Bloomberg）等人。

台積電董事長張忠謀是半導體產業唯一入選的企業領袖，僅有12位亞洲傑出人士入選此百大名單。

富比世雜誌慶祝創刊一百週年發行特刊號，並於9月19日在紐約舉行慶祝活動，大約40位入選全球百大最偉大商業思想家出席，張忠謀及孟加拉鄉村銀行創辦人暨諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）2位來自亞洲，另有數百位其他貴賓及名人也齊聚一堂互相交流，共襄盛舉。

  • 台積電董事長張忠謀與夫人張淑芬女士連袂出席富比世雜誌全球百大最偉大商業思想家活動。（台積電提供）

    台積電董事長張忠謀與夫人張淑芬女士連袂出席富比世雜誌全球百大最偉大商業思想家活動。（台積電提供）

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