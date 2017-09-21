張忠謀 獲選富比世全球百大商業思想家

2017-09-21 17:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀入選美國富比世（Forbes）雜誌全球百大現今最偉大商業思想家之一，張忠謀是半導體產業唯一入選的企業領袖；為了慶祝創刊一百週年，富比世雜誌選擇現今全球最具影響力企業領袖所發表的心得與想法，張忠謀講述誠信正直、承諾、創新、來自客戶的信任是他的核心價值。

張忠謀表示：「我的核心價值是：誠信正直、承諾、創新、及來自客戶的信任。誠信正直代表誠實，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；承諾則代表對於任務或組織的投入與忠誠；創新是做出改變；贏得客戶的信任是必要的，而我竭力用誠信正直與承諾來獲得。」

經過2年的篩選過程，富比世雜誌百大人選名單涵蓋各界對世界具有深遠影響力的企業家，以及能夠超越專業領域實現創新的傑出人士，其他入選該雜誌全球百大現今最偉大商業思想家包括：華倫⋅巴菲特（Warren Buffett）、比爾·蓋茲（Bill Gates）、傑佛瑞·貝佐斯（Jeff Bezos）、馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）、伊隆·馬斯克（Elon Musk）、理查·布蘭森（Richard Branson）、雪柔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）、魯柏·梅鐸（Rupert Murdoch）、喬治·亞曼尼（Giorgio Armani）、麥克·彭博（Michael Bloomberg）等人。

台積電董事長張忠謀是半導體產業唯一入選的企業領袖，僅有12位亞洲傑出人士入選此百大名單。

富比世雜誌慶祝創刊一百週年發行特刊號，並於9月19日在紐約舉行慶祝活動，大約40位入選全球百大最偉大商業思想家出席，張忠謀及孟加拉鄉村銀行創辦人暨諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）2位來自亞洲，另有數百位其他貴賓及名人也齊聚一堂互相交流，共襄盛舉。