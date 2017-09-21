史上最長！ 房貸利率連14個月跌破1.7％

新承做房貸利率連續14個月跌破1.7％，為史上維持最長時間。（記者徐義平攝）

2017-09-21 15:23

〔記者徐義平／台北報導〕新承做房貸利率連續14個月跌破1.7％，為史上維持最長時間。根據房仲業者統計5大銀行新承做房貸放款，房貸利率始終維持歷史低檔，但此波利率往下修正，房市似乎未受到激勵，反而出現價量雙跌的局面，顯見房貸利率已非欲購屋民眾最主要的考量，反而房價修正多少才是成交關鍵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然低利環境對於房市基本面仍是偏向正面，但國內房市早就已經反應低利的條件，現在的低利對於價量仍有支撐，但再刺激價量的空間有限，因此從統計資料發現，即使利率連續下滑，包括布8月5大銀行新承做房貸利率下滑至1.638％，創87個月新低，房貸利率連續14個月跌破1.7％，低利條件對自住客有利，但並未帶動新的購屋需求。

搶房貸 有銀行祭出8年寬限期

5大銀行包括台銀、合庫、土銀、華銀以及一銀等，今年前8月累積新承做放款金額達2870億元，與去年同期的2838億元相近，不過前7月的建物買賣移轉棟數卻年增14％，聯徵中心的購置住宅貸款統計資訊也顯示，房屋貸款件數上半年較去年同期增加了13％，推估除了5大銀放貸表現穩定外，一般民間銀行應吸納了不少的房貸案件。

房貸利率續下探低檔，最近1年以來，銀行業相當積極爭取房貸業務，甚至推出類似8年寬限期的房貸方案，農會體系的金融機構也積極爭取房貸業務。曾敬德表示，現在銀行房貸提供的利率相當有競爭力，拉長時間來看，並不輸一般的政策性優惠房貸，個人條件正常也常見申貸到1.7％以下的房貸利率，對於自住客來說，現在貸款條件仍相對寬鬆。