HTC手機部門賣Google 經長：策略結盟樂觀其成

2017-09-21 15:04

〔記者黃佩君／台北報導〕HTC以330台幣億元將Pixel手機團隊出售給Google，對此經濟部長沈榮津今天表示，兩者結合是基於業務上的整體考量，原則上都尊重，樂觀其成。而此合併案需經過投審會通過，投審會執秘張銘斌表示，Google是過去政府鼓勵在台灣投資的廠商，相關背景過去都已查過，審查程序不會花太久。

HTC今早宣布以330億台幣將原替Google代工的Pixel手機團隊出售給Google，HTC部分員工也將加入Google團隊。對此沈榮津表示，Google跟HTC兩個企業的結合，一定是基於業務上有整體考量，主關機關原則上都尊重，樂觀其成。

不過對政府培養本土科技業，卻賣給外商，沈榮津則再度重申尊重兩個字。而對此事意味HTC品牌萎縮，沈榮津也說，大家都知道品牌是很艱辛的一條路，但也強調不是走不下去，「氣長的還是可以走。」

而對環保署昨公布環評法草案，將加強主管機關權責，未來經濟部不能再做「轉送件」單位。沈榮津則說，本次修法幅度蠻大，他會請經濟部各局處，包括工業局、礦務局、各事業單位好好檢視，並請工業局檢視產業界的意見，之後再向環保署協調、反映，而整體盤點時間不會很久，爭取在預告期內多溝通。