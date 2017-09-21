北市大直商業區違規使用 市府重罰每戶至少6萬元

都發局將針對大彎北段開罰，今年12月陸續裁罰6萬元至30萬元罰鍰，都發局估計，若以最低裁罰6 萬元去計算，開罰金額最低也有9600萬元，為使用分區違規最重的開罰。 （記者鍾泓良攝）

2017-09-21 14:53

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市首度以稅籍資料查大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅，一次查到1675戶商業宅，並在於5月底對所有違規戶發出行政指導函，要求限期改善，否則開罰。北市府統計目前還剩下1600戶，都發局研擬「台北市中山區大彎北段商業區、娛樂區作住宅使用違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，今年12月陸續裁罰6萬元至30萬元罰鍰，都發局估計，若以最低裁罰6萬元去計算，開罰金額最低也有9600萬元，為使用分區違規最重的開罰。

北市長期存有商業區、工業區違規當住宅使用問題，但因居住事實難認定，因此經查難以開罰。市長室3月9日晨會下令稅捐處提供稅籍資料給都發局，藉由住戶是否繳納自用住宅稅去認定居住事實。

依據《都市計畫法》79條，違法都市計畫使用分區使用人可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除。

至於商業宅要如何改善，北市府表示居民可改為商業使用，經過稅捐處認定之後課徵商業用稅；另外，也可以直接空置，經稅捐處認定後課徵「非住宅、非商業」用稅。