科學園區營收1.15兆 創歷年同期新高

2017-09-21 14:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部今天公布下轄的竹科、中科與南科等三個科學園區今年上半年營收，達新台幣1兆1521億元，但與去年同期的1兆780億元相比，較去年同期成長6.87%，創下歷年同期新高。

三科園區 竹科上半年營收衰退2.3%

根據科技部公布的資料，三個科學園區今年上半年的營收表現，以新竹科學園區的4809.48億元最高，其次為南部科學園區，營收達4242.57億元；近年積極發展的中部科學園區則以2468.99億元排名第三。這份資料也顯示，三個科學園區的營收與去年同期相比，南科成長21.63%；中科成長4.2%；竹科則衰退2.3%。

竹科投資組組長林輝宏指出，過去竹科的產業是以半導體代工為主，不過近年竹科轉型為研發導向，部分高階製程的技術逐漸轉移至中科、南科，因此對於竹科的營業額多少會有影響。

根據統計，竹科營收金額較去年同期減少114.53億，六大產業中以積體電路雖退117.25億最多，其次為光電產業衰退82.17億，生技產業則減少1.16億。而精密機械、電腦與通訊產業則成長21億至35億不等。

林輝宏表示，轉型會伴隨陣痛，不過他認為目前狀況已經逐漸穩定，雖然半導體產值下降，然而通訊、精密機械營業額有明顯成長，未來在園區邁向專業化分工的情況之下，竹科的研發會越來越重要，包含軟體的開發與AI技術的研發，都將成為竹科發展的重點項目，並帶動產業發展。

科技部進一步指出，今年上半年科學園區整體的出口，受惠於智慧手機等行動裝置的發展，連帶帶動晶圓代工、封測等台灣的半導體產業供應鏈發展，整體出口額為7872.74億元，較去年同期成長23.09%。

科技部進一步評估，台灣的半導體實力具國際競爭優勢，加上行動裝置升級帶動的商機，且物聯網、車用電子、人工智慧等新興技術擴展，皆有利維繫科學園區出口續航力。整體而言，今年下半年園區營收仍可持續溫和成長。