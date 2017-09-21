昔日手機王者 一張圖看懂宏達電輝煌史！

宏達電曾經創造許多第一，創造許多輝煌歷史，如今將公司部分轉賣Google，讓人不勝唏噓。（圖擷取自宏達電官網）

2017-09-21 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電宣布與Google簽署合作案，以11億美元（約新台幣330億元）的價格，將原本打造Pixel手機的成員及授權專利賣給Google。宏達電曾經創造許多第一，創造許多輝煌歷史，如今將公司部分轉賣Google，讓人不勝唏噓。

宏達電官網的公司介紹中的一張圖，就能清楚看出宏達電的輝煌歷史，其中包括在2005全球首款微軟智慧手機、2008年全球首款安卓手機、2010全美第一支4G Android智慧型手機、2013全球首款全鋁合金金屬機身手機等。

另外，宏達電也是昔日股王，在2006年寫下1220元，成為第一個股價破千的電子股，雖然宏達電經過一波震盪，退下股王寶座，但又在2010年至2011年期間，手機再度席捲全球，與蘋果各自占據iOS與Android兩大手機系統山頭，股價也一路飆升到1300元。不料後來愈來愈多手機品牌崛起，競爭更為激烈，2017年9月20日股價僅剩69.3元。