330億元交易款 宏達電股東看得到吃不到？

宏達電（hTC）宣布與Google（谷歌）簽署合作協議，將出售參與打造Pixel手機的成員，以及授權專利給Google，董事長暨執行長王雪紅親上火線，與Google硬體資深副總裁 Rick Osterloh 一同舉行記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-09-21 13:57

〔記者歐祥義／台北報導〕宏達電歡天喜地把手機研發部門用330億元賣給谷歌，交易款將於明年入帳，對於這330億元要如何支配？王雪紅卻顧左右而言他，發言人沈道邦則說要繼續從事創新研發，宏達電股東要有最壞打算，谷歌付給宏達電的這330億元，股東恐怕看得到、吃不到。

宏達電最近一次發放紅利，是在2014年配發0.38元現金，之後因為連年虧損，股東除了拿不到紅利，還要承受股價頻頻破底的慘況，宏達電害很多投資人傾家盪產，每年的股東常會都像受難者連誼會，一堆散戶投資人藉此大吐苦水。

儘管宏達電本業不振、多年虧損，但口袋還是飽飽，到今年第二季為止，帳上現金及約當現金有251億元，資本公積有156億元，法定盈餘公積有183億元，帳上未分配盈餘甚至還有68億元，請注意，宏達電帳上沒有累計虧損，但就是不分股利給股東。

今天記者會上，有人問王雪紅這330億元交易款要如何使用？王雪紅只回答」這筆錢會入公司的帳」，昨天上午在交易所的重大訊息說明會，沈道邦面對這問題，是說」公司會繼續從事研發與創新」，就是沒有人具體說明要把這筆錢回餽給股東。

從另一個角度來看這宗交易，谷歌只願意買研發人員與專利授權，卻不願像上次買摩托羅拉案一樣，連品牌都買，這是不是代表宏達電的品牌價值，在谷歌眼裡是不值錢的？

相關新聞

殺雞取卵？330億賣掉研發及專利 宏達電營收恐急速萎縮

王雪紅：與Google合作 是為台灣帶來投資