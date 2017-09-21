鴻海率領蘋概股反撲 台股開低走高收復月線

鴻海率領蘋果概念股反撲，指數翻紅挑戰月線反壓，收盤上漲59.27點，收在10578.44點，成交量約1195.58億元。（圖擷取自奇摩股市）

2017-09-21 13:42

〔記者卓怡君／台北報導〕美國聯準會宣布下月開始縮表，符合市場預期，美股再創新高，台股一早在權值股鴻海（2317）續弱下開低，所幸買盤積極進場點火，鴻海率領蘋果概念股反撲，指數翻紅挑戰月線反壓，多頭重新掌握兵符，收盤上漲59.27點，收在10578.44點，成交量約1195.58億元。

走弱多日的蘋果概念股今日在開低後，終於展開反攻，近日跌跌不休的鴻海，跌破半年線後，早盤一度跌到105元，隨即出現低接買盤，股價快速急拉，出現報復性反彈，帶動加權指數由黑翻紅，連跌多日的軟板台郡（6269）今日亦反彈，華通（2313）則強彈再戰前高，蘋果概念股終於止跌，引領大盤向上攻擊；記憶體漲價題材持續發燒，南亞科（2408）股價再噴出，創下新高，華邦電（2344）亦大漲。

宏達電（2498）把Pixel手機代工部門以11億美元賣給Google，宏達電相關企業威盛（2388）已經連兩日攻漲停，宏達電概念股位速（3508）開盤不到兩分鐘就亮燈漲停；近日弱勢股玉晶光（3406）在打到季線後今日止跌反彈，尾盤亮燈漲停，二線光學族群重啟漲勢，鋰電池概念股也相當強勢。

蘋果最新Apple Watch首批測評在LTE連結出包，今日相關概念股嘉聯益（6153）中止連三紅，早盤下挫逾2%。

法人指出，台股近期陷入高檔震盪，外資本月以來站在賣方，操作偏向相對保守，1萬600點無法有效站上，市場籌碼逐漸凌亂，建議投資人不宜過度追高。