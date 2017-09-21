宏達電2000員工併入Google 繼續發展旗艦機

2017-09-21 12:40

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC董事長兼執行長王雪紅與Google硬體資深副總裁Rick Osterloh，今（21）日共同宣布簽訂11億美元合作協議。王雪紅表示，確保內部的智慧型手機可以繼續向前發展，包括2018年旗艦手機，還有虛擬實境的整合平台，VR會積極的發展，這是歷史革命產品，令人期待。

Google簽訂11億美元合作協議後，約2000位手機研發人員將成為谷歌員工，雙方未來是否成為競爭對手？宏達電董事長王雪紅表示，雙方合作會更密切，更多方面是合作夥伴。

至於谷歌會確保從宏達電過去2000人的工作?王雪紅指出，這是對員工是非常好的事情，員工都接受這件事情，但人都可自由選擇，非常贊成員工過去，這對員工本身家人都是非常好的一件事。

至於Google是否會繼續收購ＶＲ部門，Rick Osterloh表示，目前尚未有其他投資，但擴大在台的業務範圍。

宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨表示，安卓Android整個生態需要很強的領導者，宏達電人員去谷歌後，安卓系統會更好、更健康，而宏達電身為安卓一份子，在谷歌的領導下，會很好，且雙方在智慧機生態系統會更好的合作。

張嘉臨指出，成立power by hTC是為了跟谷歌可以繼續合作，並有今日的協議，而主要考量是為了公司員工以及品牌，而藉這個協議，讓谷歌加大對台投資。

張嘉臨表示，根據具體協議，2000多人的power by hTC在交易完成後，會成為谷歌的員工，大多數的ＩＰ授權給谷歌使用，而宏達電未來會將專注智慧機以及ＩＯＴ等產品。