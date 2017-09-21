與HTC聯姻 Google高層：可持續拓展硬體事業

2017-09-21 11:04

〔記者廖千瑩／台北報導〕Google與HTC於今天簽署協議，以持續拓展Google的硬體事業。Google硬體資深副總裁Rick Osterloh今也指出，簽署協議後將在未來幾年裡激發出更多產品創新，且HTC的一個團隊將會加入Google硬體部門，這些成員過去早已緊密合作、一起打造Pixel智慧型手機產品線。

值得注意的是，這項協議也包括取得HTC智慧財產權的非專屬授權（non-exclusive license）。

Rick Osterloh說，從許多角度來看，這項協議見證了HTC與Google過去10年的夥伴關係。這段期間，共同開創出許多行動產業的先例，包括全球第一款Android智慧型手機HTC Dream（又稱作T-Mobile G1）、2010年的Nexus One智慧型手機、2014年的Nexus 9平板電腦，及去年推出的第一款Pixel智慧型手機。

Rick Osterloh指出，目前硬體事業仍在萌芽，且他們專注於核心能力的發展，並創造出帶給人們獨特且愉快經驗的產品組合，這些必須仰賴結合Google最優異的軟體及精心設計的硬體才能完成。他也不忘稱許，HTC一直是Google的長期合作夥伴，設計出過許多市場公認最美麗且高端的行動裝置。