東芝出售案確定 研調：NAND Flash明年恐供過於求

研調估東芝出售案確定 恐影響NAND Flash明年供過於求。圖為NAND Flash相關的產品。（記者洪友芳攝）

2017-09-21 10:44

〔記者洪友芳／新竹報導〕東芝決定將旗下半導體事業以2兆日圓出售給由美國私募股權業者貝恩資本（Bain Capital）代表的美日聯盟，TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）預估此出售案對NAND Flash市場的影響恐到明年上半年才會明顯，中長期則要資金到位，才有助東芝在3D的NAND Flash產能與技術上力拼三星。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）指出，此出售案從短期的影響來看，因股權標案落幕時間較原先東芝規畫來得晚，對市場的影響也會到明年上半年才趨於明顯。預估在東芝3D的NAND產能擴充、良率提升速度可望優於預期情況下，加上明年上半年市場需求能見度不高，市況恐轉變成供過於求的狀況，進而導致NAND Flash價格反轉向下。

從中長期的影響來觀察，DRAMeXchange認為，東芝經過這次股權標案後，將獨立於東芝集團之外成為百分之百的NAND Flash半導體公司，未來新公司的資本支出結構將不用再受到東芝母公司過去財務問題與內部間資源分配不均的拖累，可望能更專注在NAND Flash相關的技術與產能投入，未來無論是在策略積極度、決策效率上都將有機會較提升。

DRAMeXchange並表示，這次出售案若要順利成行，關鍵的決定因素仍在威騰的態度、雙方未來可能的協商狀況。目前東芝與威騰仍共同出資持有生產工廠，東芝與威騰持有比重為55:45，東芝若確定出售，未來與威騰的合作模式與狀況，以及新廠產能如何分配，也將成為重要的觀察指標。

根據DRAMeXchange統計，全球3D的NAND產能分佈，東芝/威騰陣營今年第二季的月產能占總產能約10到15%，三星的產能占逾40%；美光/英特爾陣營從去年下半年量產後，預期今年第三季占比將會突破40%。造成東芝/威騰陣營落後的原因，就在於東芝母公司的財務問題。

東芝/威騰陣營在3D的NAND佈局，今年上半年主流製程為48層，預期今年第四季占比將會占該陣營整體產能約30%水準。在產能規劃上，新的半導體廠房Fab6在今年年3月已開始動工興建，預計2019年才會開始量產最新的3D的NAND產品。值得注意的是，東芝與威騰電子目前對新廠的合作態度與先前有所不同，日後可能仍有變數存在