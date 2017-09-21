今天買不到宏達電股票 市場改買威盛、位速

〔記者卓怡君／台北報導〕宏達電（2498）今日停牌，市場傳出手機部門將出售給Google，宏達電相關企業威盛（2388）已經連兩日攻漲停，宏達電概念股位速（3508）開盤不到兩分鐘就亮燈漲停，市場戲稱，因今日買不到宏達電，只好轉進相關個股威盛、位速，藉此搶搭宏達電今日可能宣布大利多的列車。
宏達電是否與Google聯姻，將在10點揭曉，昨日威盛率先亮燈漲停，今日再直接跳空漲停；位速一早也高掛漲停，對於宏達電是否出售手機部門，市場高度好奇。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者卓怡君／台北報導〕宏達電（2498）今日停牌，市場傳出手機部門將出售給Google，宏達電相關企業威盛（2388）已經連兩日攻漲停，宏達電概念股位速（3508）開盤不到兩分鐘就亮燈漲停，市場戲稱，因今日買不到宏達電，只好轉進相關個股威盛、位速，藉此搶搭宏達電今日可能宣布大利多的列車。
宏達電是否與Google聯姻，將在10點揭曉，昨日威盛率先亮燈漲停，今日再直接跳空漲停；位速一早也高掛漲停，對於宏達電是否出售手機部門，市場高度好奇。